Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бийске пройдет ярмарка трудоустройства

Посетителей ждут тысячи предложений от работодателей.

Краевая ярмарка трудоустройства состоится 20 ноября в Бийске в Алтайском крае с 10:00 до 13:00. Это соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации города.

На мероприятии участники смогут лично пообщаться с десятком крупных работодателей города, выбрать из более чем тысячи предложений: от программиста и экономиста до слесаря. Также у них будет возможность пройти собеседование, пообщаться онлайн с работодателями Алтайского края и получить помощь экспертов. Специалисты центра занятости населения бесплатно помогут с резюме, карьерным планированием и подскажут про обучение.

Мероприятие пройдет по адресу: Бийск, улица Социалистическая, д. 2/1.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.