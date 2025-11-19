В Бийске пройдет ярмарка трудоустройства

Краевая ярмарка трудоустройства состоится 20 ноября в Бийске в Алтайском крае с 10:00 до 13:00. Это соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации города.
На мероприятии участники смогут лично пообщаться с десятком крупных работодателей города, выбрать из более чем тысячи предложений: от программиста и экономиста до слесаря. Также у них будет возможность пройти собеседование, пообщаться онлайн с работодателями Алтайского края и получить помощь экспертов. Специалисты центра занятости населения бесплатно помогут с резюме, карьерным планированием и подскажут про обучение.
Мероприятие пройдет по адресу: Бийск, улица Социалистическая, д. 2/1.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.