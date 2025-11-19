В Бийске пройдет ярмарка трудоустройства

На мероприятии участники смогут лично пообщаться с десятком крупных работодателей города, выбрать из более чем тысячи предложений: от программиста и экономиста до слесаря. Также у них будет возможность пройти собеседование, пообщаться онлайн с работодателями Алтайского края и получить помощь экспертов. Специалисты центра занятости населения бесплатно помогут с резюме, карьерным планированием и подскажут про обучение.