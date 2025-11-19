В Ростовской области через Багаевский гидроузел впервые провели грузовое судно

В Ростовской области танкер «Энцелад» в тестовом режиме преодолел камеру шлюза Багаевского гидроузла. За проходом судна следили в рамах пусконаладочных работ, сообщают в пресс-службе донского минтранса.
«Энцелад» стал первым грузовым судном, прошедшим через гидротехническое сооружение.
Предполагается, что Багаевский гидроузел будет крайне полезным для судоходства при низких уровнях воды. В шлюзах водные перепады должны выравниваться, и благодаря этому будет повышаться безопасность судов. Кроме того, полный ввод гидроузла в эксплуатацию приведет к увеличению грузооборота.
