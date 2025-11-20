Размер выплаты на школьную форму для семей Ленобласти увеличили в 1,5 раза

— Мы понимаем, что сборы нескольких детей в школу — это особая статья расходов для родителей. Поэтому мы не только увеличили сумму пособия, но и максимально упростили процедуру. Всем, кто уже получил деньги в этом году, доплата 2,9 тысячи рублей поступит в автоматическом режиме, — привело издание слова Александра Кялина, вице-губернатора по социальным вопросам.