В Псковской области завершают запланированные на 2025 год экомероприятия

Запланированные на 2025 год мероприятия национального проекта «Экологическое благополучие» завершают в Псковской области. О предварительных результатах этой работы рассказал руководитель Министерства природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов.
Например, в области провели мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на непереданных в аренду лесных участках общей площадью 100 га. Также в регионе полностью сформирован запас семян сосны: заготовлено 18 кг посадочного материала. Еще одним критерием нацпроекта является сокращение лесных пожаров. Этот показатель в Псковской области перевыполнен в 5 раз и уменьшился до 90,5% от уровня 2021 года.
В следующем году в регионе на реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие» будет выделено около 71 млн рублей. Федеральные средства пойдут на закупку лесопожарной техники: планируется обновить тяжелые трактора, выполнить лесовосстановление и построить в Новоржевском округе тепличный комплекс для выращивания саженцев с закрытой корневой системой.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.