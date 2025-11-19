В Псковской области завершают запланированные на 2025 год экомероприятия

Например, в области провели мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на непереданных в аренду лесных участках общей площадью 100 га. Также в регионе полностью сформирован запас семян сосны: заготовлено 18 кг посадочного материала. Еще одним критерием нацпроекта является сокращение лесных пожаров. Этот показатель в Псковской области перевыполнен в 5 раз и уменьшился до 90,5% от уровня 2021 года.