Молдавского режиссера и сценариста Николя Гибу похоронили в день его рождения: О месте рядом с супругой на Армянском кладбище в Кишиневе он побеспокоился заранее

Сегодня, 19 ноября, на Армянском кладбище в Кишиневе похоронили сценариста и кинорежиссера Николая Трофимовича Гибу… Теперь он покоится рядом с самой лучшей для него женщиной — писательницей, сценаристом, любимой супругой Зинаидой Чирковой, которая ушла из жизни в 2009 году.
О месте рядом с супругой на Армянском кладбище Николай Гибу побеспокоился заранее. Фото: КП.
Мы пока даже не готовы осознать, какого Человека мы потеряли.
На центральное кладбище Кишинева с Мастером пришли проститься его родные, близкие, коллеги… Добрые слова о легенде молдавского кинематографа сказала председатель Русской Общины Людмила Лащенова. Прощальное слово от Союза кинематографистов Молдовы озвучил Вирджилиу Маржиняну. И наивно было полагать, что на прощании появится кто-то из правительственных структур. Власти используют жизнь и смерть только выгодных людей. Такая личность, как честный Гибу, режущий правду-матку, им неудобен.
Современная молодежь, в большинстве своём, с фильмами Николая Трофимовича вряд ли знакома. Хотя они были шедеврами своего времени. «Кодовое название “Южный гром” (На II-ом Республиканском кинофестивале в 1981 году режиссер Николай Гибу был удостоен приза штаба Армии “За правдивый рассказ о бойцах невидимого фронта в период Ясско-Кишиневской операции”), “Специальный корреспондент”, “Офицер запаса” и другие культовые картины… Их уже не показывают, по крайней мере в Молдове. И режиссёр прекрасно понимал, почему стал не угоден новоявленным властям страны.
Пару лет назад Николай Гибу комментировал для «КП» в Молдове негласный запрет на показ его фильмов:
«То, что нельзя смотреть фильмы нашей киностудии, мои фильмы — это маразм! — сказал Николай Трофимович. — Он проявляется неожиданно и исчезает неожиданно. Глупость, тупость и невежество… Уже запрещали ленточки, еще что-то… Все, что запрещается, значит, кому-то это нужно».
— Получается, мы практически ни один ваш фильм больше не увидим. Даже фильм «Офицер запаса» — это пропаганда социализма и коммунизма, советских ценностей…
"А разве это было плохое время, что ли? Я не хочу жить умом нынешних властей. Ну, они так решили. Они, что, небесные светила?! Ну, так зачем обращать на это внимание?! Ну, запретили, а завтра разрешат. Через запреты мы уже проходили не единожды. Запрещали, потом забывали о том, что запрещали… На полки клали картины, потом снимали с полок. И, оказывалось, что мы снимали очень хорошее кино…
Фильм «Гнев» о Татарбунарском восстании… Для меня свята эта тема! Они (власти) дождутся своего восстания, которое будет называться не Татарбунарское, а, скажем условно, Чимишлийское… Все равно потом об этом выйдет чья-то картина «Гнев»… А то, что запретят «Офицер запаса» — это абсурд! Это лирический фильм, фильм о любви, фильм о состоявшейся судьбе после войны… Раз так, пусть они сносят, как пропаганду того времени, сносят города, сносят заводы, пусть уничтожат все, что было построено в те годы! Будем разрушать Рышкановку, Ботанику только потому что эти районы построил Советский Союз?! С кажите, «спасибо», что был Советский Союз и построил вам! Посмотрим, что они создадут сегодня! Придут новые, умные и нынешних снесут…", мудро замечал Гибу.
Его документальное кино о репрессиях, актуально до сих пор… Его философия жизни — безупречна. Он не воспринимал ложь и предательство в любых их проявлениях.
«Если меня спросят, в чем наша беда, я не буду говорить о политике, о том, как мы живем, потому что мне стыдно говорить об этом. Я буду говорить с сожалением о том, что мы, молдаване, потеряли. Я не из тех людей, которые изменяют своим принципам. И знаю, что я молдаванин, а если еще глубже — бессарабец. Мы сегодня должны опять пройти тяжкий путь познания нравственности молдаванина. Чтобы очиститься…», говорил когда-то проницательный Гибу.
Когда в 1992 году по инициативе кинематографиста Виктора Мережко и актрисы Ирины Шевчук, был создан фестиваль «Киношок», при нём стал работать Международный совет, в который от каждой республики вошло по человеку. Николай Гибу — от Молдовы. Фестиваль стал сенсацией своего времени.
Когда Мережко, с которым Гибу учился во ВГИКЕ на одном курсе в мастерской Екатерины Виноградской, ушёл из жизни, Николай Трофимович тяжело воспринял его уход. Как, впрочем, сообщения о других смертях близких по духу друзей.
Творческий союз с легендарной актрисой Кларой Лучко — это отдельная трогательная история. С доброй землей Молдовы ее связывали 8 картин и дружба с семьёй Чирковых-Гибу.
Лучко сыграла и роль Веры Долговой в фильме «Виновата ли я…» (Совместный сценарий Зинаиды Чирковой и Клары Лучко). Её финальная сцена — «молитва» снималась в Чуфлинской церкви в Кишиневе. Ночь, холод и три камеры… После презентации фильма на фестивале кинорежиссер Эльдар Рязанов сказал: «Клара, ты великая актриса! Такую молитву, такую роль поднять, пропеть! Ты Прометея зажгла огонь!» Добавим, что в Храме звучала музыка гениального Евгения Доги…
На презентации фильма «Виновата ли я…» в Кишиневе. Фото: КП.
Когда Николай Гибу ушёл из кинематографа (точнее, ему помогли уйти), он серьезно занялся публицистикой. Писать он начал давно, но плотно присел на это дело только на пенсии.
Ещё в 1967 году вышла его первая книга «Горькие зерна» с заметками об одноименном фильме и интервью со знаменитым русским режиссером Андреем Тарковским во время его пребывания в Кишиневе. Интервью было напечатано в газете «Культура» лишь частично. Полностью был опубликован лишь в 1990 году, в журнале «Колумна».
Николай Гибу родился в селе Бабеле, Измаильского уезда, сегодня Озерное, Одесской области (Украина) в многодетной семье. Он всегда искренне любил свое Придунавье. И людям, рожденным в родных местах он решил посвятить энциклопедию «Сонеты Дуная». Вышло всего два тома… Ещё много «букв» хранится в бумажных записях.
Остался незаконченным и сценарий к фильму «Смерш». Николай Трофимович предполагал, что это может быть сериал. Только спонсоров надо было найти. Каждую сцену он выписывал сердцем.
Он вообще очень трепетно относился к словам. В этом плане пишущим журналистам с ним было работать очень сложно. Поскольку он не воспринимал электронный формат, надо было приезжать к нему на сверку с распечатанным текстом. Иногда по несколько раз…
Но именно благодаря этой «прихоти», мне удалось сдружиться с этим удивительным и мудрым человеком. И многому у него научиться.
У Николая Трофимовича очень много искромётных, острых и точных фраз. На отдельный сборник хватит.
Но вспомнилась эта:
«Единственное о чём я могу сожалеть — о том, что мне не смогут позвонить в день рождения те, которые безвозвратно ушли. Но в этот день, и это главное, я их вспоминаю, и, может быть, мои воспоминания — звонок ИМ».
Николай Трофимович, теперь наши воспоминания, будут «звонком» ВАМ.
Светлого пути в Царствие небесное!