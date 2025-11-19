Фильм «Гнев» о Татарбунарском восстании… Для меня свята эта тема! Они (власти) дождутся своего восстания, которое будет называться не Татарбунарское, а, скажем условно, Чимишлийское… Все равно потом об этом выйдет чья-то картина «Гнев»… А то, что запретят «Офицер запаса» — это абсурд! Это лирический фильм, фильм о любви, фильм о состоявшейся судьбе после войны… Раз так, пусть они сносят, как пропаганду того времени, сносят города, сносят заводы, пусть уничтожат все, что было построено в те годы! Будем разрушать Рышкановку, Ботанику только потому что эти районы построил Советский Союз?! С кажите, «спасибо», что был Советский Союз и построил вам! Посмотрим, что они создадут сегодня! Придут новые, умные и нынешних снесут…", мудро замечал Гибу.