Для школьников города Рассказово провели профориентационные встречи

Начальник финансового управления Татьяна Свистунова на встречах с учащимися 8-х и 9-х классов подробно рассказала о том, как работает возглавляемое ею подразделение. Всех заинтересовавшихся финансовой сферой детей пригласили на экскурсии, чтобы ближе познакомить с профессией, с которой кто-то из них может связать свою будущую трудовую деятельность. Их планируют организовать до конца года.