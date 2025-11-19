Для школьников города Рассказово провели профориентационные встречи

Ряд профориентационных встреч провели специалисты финансового управления администрации Рассказова Тамбовской области с учащимися школ № 3, 4 и 5 «Центр ИнТех». Мероприятия организовали в поддержку нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации города.
Начальник финансового управления Татьяна Свистунова на встречах с учащимися 8-х и 9-х классов подробно рассказала о том, как работает возглавляемое ею подразделение. Всех заинтересовавшихся финансовой сферой детей пригласили на экскурсии, чтобы ближе познакомить с профессией, с которой кто-то из них может связать свою будущую трудовую деятельность. Их планируют организовать до конца года.
«Для закрепления полученных знаний ребятам предложили интерактив по составлению бюджета среднестатистической семьи. Мальчики отвечали за доходную часть, формируя общий доход семьи, поступающий из различных источников. Девочки отвечали за расходы, составляя список трат. На таком практическом примере школьники увидели, что формирование бюджета — сложная задача, с которой не так просто справиться», — отметила Татьяна Свистунова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.