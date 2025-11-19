Мастер стекла и воздуха: где получить уникальную профессию

При температуре 1200 градусов стекло становится текучим, словно вода — об этом и многом другом рассказывает первокурсница Гусевского стекольного колледжа Настя. Она ведет репортаж из мастерской, где в мощных печах плавят стекло, и надо успеть превратить полужидкую массу в цветок, вазу, лампу до того, как она застыла. Первокурсник Александр Иванов осваивает профессию стекловыдувальщика — он хочет возродить производство художественного сульфидно-цинкового стекла, которое называли «русским чудом».