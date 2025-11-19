В Ростове не нашелся подрядчик для ремонта ливневой канализации

В Ростове не нашли подрядчика для ремонта ливневой канализации. Об этом свидетельствует информация на портале госзакупок.
Заказ был размещен 31 октября 2025 года. Реконструкция включала в себя расчистку территории, земляные работы, строительство нового коллектора и переустройство инженерных сетей.
Заказчиком выступил Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова. Начальная стоимость контракта составила 10 миллиардов 805 миллионов 797 тысяч 870 рублей. Финансирование должно было осуществляться из городского и областного бюджетов.
На конкурс поступила лишь одна заявка, и, хотя она соответствовала требованиям, по закону о госзакупках этого не достаточно. В итоге торги были признаны несостоявшимися.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.