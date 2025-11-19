Фотоловушка в Башкирии зафиксировала жизнь мишки перед спячкой

В природном парке «Мурадымовское ущелье» фотоловушка запечатлела бурого медведя, который готовится к зимней спячке. Хищник пришел на специально обустроенную подкормочную площадку в поисках пропитания.
На кадрах видно, как косолапый внимательно обходит кормушку с солью, тщательно ее обнюхивает, но не находит ничего привлекательного для себя и спокойно возвращается в лесную чащу. Как пояснили в министерстве экологии, эта запись прекрасно показывает обычные занятия медведей в тот период, когда они готовятся к длительному зимнему сну.
Заместитель министра природопользования и экологии Камиль Биргулиев сообщил, что популяция бурых медведей в регионе остается стабильной. По последним данным, в лесах Башкирии обитает более 5800 особей этого вида.
