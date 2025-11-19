В Вологодской области завершают ремонт дороги Иванов Бор — Кириллов

Трасса имеет важное значение как для жителей близлежащих населенных пунктов, так и многочисленных туристов, приезжающих в национальный парк «Русский Север». Это особо охраняемая природная территория федерального значения, на которой расположены 72 памятника истории, архитектуры и инженерного искусства, 101 озеро. Также там протекает 66 рек, обитают и произрастают занесенные в Красные книги России и Вологодской области животные и растения.