В Вологодской области завершают ремонт дороги Иванов Бор — Кириллов

Ремонт участка автомобильной дороги Иванов Бор — Кириллов (старое направление) завершают в Кирилловском округе Вологодской области. Работы выполняют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Трасса имеет важное значение как для жителей близлежащих населенных пунктов, так и многочисленных туристов, приезжающих в национальный парк «Русский Север». Это особо охраняемая природная территория федерального значения, на которой расположены 72 памятника истории, архитектуры и инженерного искусства, 101 озеро. Также там протекает 66 рек, обитают и произрастают занесенные в Красные книги России и Вологодской области животные и растения.
Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 2 км. Специалисты сняли старое покрытие, улучшили три водопропускные трубы, укрепили обочины. Еще они сделали новое асфальтобетонное покрытие, две остановки и искусственную неровность, установили сигнальные столбики и нанесли дорожную разметку. Сейчас близится к завершению работы по установке знаков и барьерного ограждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.