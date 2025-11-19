Минкультуры и Минцифры запустили в МАХ сервис поиска билетов

В приложении можно ознакомиться с афишей мероприятий, приобрести билеты в кино, музей, на концерт или выставку. Оно доступно по ссылке или в поиске мессенджера по слову «культура». Для приобретения билетов необходимо запустить сервис, нажать на кнопку в нижней части экрана слева, выбрать город, подобрать подходящее событие и завершить покупку билета на сайте организации.