Минкультуры и Минцифры запустили в МАХ сервис поиска билетов

Минкультуры и Минцифры запустили мини-приложение «Госуслуги Культура» в мессенджере MAX. Сервис доступен во всех регионах, воспользоваться им можно в том числе по программе «Пушкинская карта», сообщила пресс-служба MAX.
В приложении можно ознакомиться с афишей мероприятий, приобрести билеты в кино, музей, на концерт или выставку. Оно доступно по ссылке или в поиске мессенджера по слову «культура». Для приобретения билетов необходимо запустить сервис, нажать на кнопку в нижней части экрана слева, выбрать город, подобрать подходящее событие и завершить покупку билета на сайте организации.
