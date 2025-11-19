В поселке Волово Тульской области состоится ярмарка вакансий

Центр занятости населения Воловского района Тульской области организует ярмарку вакансий в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в районной администрации.
Ярмарка вакансий — уникальная возможность для соискателей в одном месте познакомиться с предложениями работодателей, пройти предварительное собеседование и, возможно, сразу найти подходящую работу.
Представители ведущих предприятий и организаций Воловского района расскажут о вакансиях, требованиях к кандидатам и условиях труда. Также сотрудники центра занятости проконсультируют участников по вопросам трудоустройства, профессионального обучения, оформления документов и получения государственных услуг. На ярмарке будут представлены предложения для людей с разным опытом и уровнем квалификации, в том числе для молодежи и граждан предпенсионного возраста.
Мероприятие состоится 21 ноября в 10:00. Присоединиться к ярмарке могут все желающие.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.