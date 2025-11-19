В поселке Волово Тульской области состоится ярмарка вакансий

Представители ведущих предприятий и организаций Воловского района расскажут о вакансиях, требованиях к кандидатам и условиях труда. Также сотрудники центра занятости проконсультируют участников по вопросам трудоустройства, профессионального обучения, оформления документов и получения государственных услуг. На ярмарке будут представлены предложения для людей с разным опытом и уровнем квалификации, в том числе для молодежи и граждан предпенсионного возраста.