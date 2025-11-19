Минск и Ростов-на-Дону подписали план мероприятий по развитию и расширению сотрудничества на 2026−2028 годы

«Самое главное, что они дают результат и позволяют работать по разным направлениям. В том числе и по тем, которым ранее, возможно, мы уделяли меньше внимания. Предстоит работать в области промышленности по созданию новых кооперационных связей, поставкам техники. Также мы изучаем опыт наших коллег в области ЖКХ, будем обмениваться делегациями по этому направлению», — отметил глава Минска.