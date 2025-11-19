19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Ростов-на-Дону подписали план мероприятий по развитию и расширению сотрудничества на 2026−2028 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Среди основных направлений сотрудничества Минска и Ростова-на-Дону — молодежная политика, туризм, транспорт, строительство и архитектура, СМИ, информационная и социальная сферы. По итогам переговоров с главой Ростова-на-Дону Александром Скрябиным председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отметил, что подписание подобных трехлетних планов мероприятий стало хорошей практикой.
«Самое главное, что они дают результат и позволяют работать по разным направлениям. В том числе и по тем, которым ранее, возможно, мы уделяли меньше внимания. Предстоит работать в области промышленности по созданию новых кооперационных связей, поставкам техники. Также мы изучаем опыт наших коллег в области ЖКХ, будем обмениваться делегациями по этому направлению», — отметил глава Минска.
В рамках визита делегация из города-побратима также посетила предприятия «Минскзеленстрой» и «Горремавтодор».-0-