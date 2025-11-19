«Мерц дал понять, что недоволен». Экс-депутат Рады о требованиях Евросоюза к Зеленскому

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз будет использовать коррупционный скандал в Украине, чтобы шантажировать Владимира Зеленского и требовать у него снижения мобилизационного возраста. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Комментируя скандал, связанный с отмыванием денег в энергетическом секторе Украины, Спиридон Килинкаров выразил уверенность, что Евросоюз будет использовать его в своих интересах. По его мнению, европейские политики могут требовать у Владимира Зеленского снизить призывной возраст в Украине. Для этого в ход может идти в том числе такой инструмент, как шантаж.
«Европейцы могут шантажировать Зеленского и угрожать признать его коррупционером, а не борцом за свободу и демократию. Поэтому у него будут требовать снизить мобилизационный возраст до 22 лет и отправить людей 23, 24, 25 лет на войну», — считает экс-депутат Верховной рады.
Спиридон Килинкаров обратил внимание, что об этом Владимиру Зеленскому говорил в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пусть и не открыто: «В последней беседе Мерц дал понять, что недоволен выездом молодых людей за пределы Украины, в том числе в Германию, что эти люди должны отстаивать и защищать Украину. Это прямой намек на то, чтобы Зеленский снизил этот самый призывной возраст».
Кроме того, добавил экс-депутат Рады, часть политических деятелей в Украине прямо заявляют о готовности снижать мобилизационный возраст. «Кличко публично заявил о том, что он готов снизить мобилизационный возраст до 22 лет. О чем это говорит? О том, что смотрины уже начались. О том, что нужно угождать тем, кто будет принимать решения по будущей конфигурации украинской власти. Поэтому каждый пытается найти себе покровителей на Западе. Чтобы они поддерживали его в той или иной степени финансово, политически, информационно, дипломатически на предмет продвижения той или иной кандидатуры на пост президента, если будет запущен политический процесс в Украине», — резюмировал он. -0-