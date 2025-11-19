«Мерц дал понять, что недоволен». Экс-депутат Рады о требованиях Евросоюза к Зеленскому

Кроме того, добавил экс-депутат Рады, часть политических деятелей в Украине прямо заявляют о готовности снижать мобилизационный возраст. «Кличко публично заявил о том, что он готов снизить мобилизационный возраст до 22 лет. О чем это говорит? О том, что смотрины уже начались. О том, что нужно угождать тем, кто будет принимать решения по будущей конфигурации украинской власти. Поэтому каждый пытается найти себе покровителей на Западе. Чтобы они поддерживали его в той или иной степени финансово, политически, информационно, дипломатически на предмет продвижения той или иной кандидатуры на пост президента, если будет запущен политический процесс в Украине», — резюмировал он. -0-