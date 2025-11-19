Навстречу рекордам: как в России развивают детский и юношеский спорт

Важнейшим элементом проекта «Футбол в школе» стал легендарный всероссийский турнир «Кожаный мяч». В этом году любители футбола отмечают его 60-летие. Год назад РФС и Минспорт России объединили «Кожаный мяч» со Школьной футбольной лигой, где играют только команды школ и школьных спортивных клубов. Турнир проходит круглый год. В осенне-зимний период школьники играют в футзал в закрытых помещениях, в весенне-летний — в мини-футбол на открытых площадках. В отборочных этапах к финальным матчам по мини-футболу этого года, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сыграли 280 тысяч мальчиков и девочек от 9 до 18 лет. Сильнейшие 160 школьных команд приехали на всероссийский финал в «Лужниках». В соревнованиях по футзалу сыграли 216 тысяч девочек и мальчиков. Финал прошел весной в Нижегородской области.