Навстречу рекордам: как в России развивают детский и юношеский спорт

Активный образ жизни все популярнее у жителей нашей страны. Более 60% из них сейчас регулярно тренируются, целыми семьями участвуют в забегах и лыжных состязаниях. И это далеко не предел. Глава государства Владимир Путин поставил цель к 2030 году увеличить число тех, кто занимается физической культурой, до 70%. Причем важно, чтобы люди делали это с детства — и продолжали всю жизнь. Решить эту задачу помогает госпрограмма «Спорт России».
Рассказываем, как в регионах воспитывают будущих рекордсменов.
Быстрее, выше, сильнее!
Сегодня в нашей стране более 38 тысяч школьных спортивных клубов. Их воспитанники выступают на разных соревнованиях — от районных до всероссийских. Тренеры повышают свою квалификацию, чтобы использовать в работе с детьми новые методы. Разработаны программы занятий спортом и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для спорта и состязаний необходимы хорошие условия. Президент поручил каждый год строить в субъектах РФ не менее 350 стадионов, спорткомплексов, бассейнов, спортивных площадок, в том числе в малых городах и сельских районах.
«Строим и крупные стадионы, спорткомплексы, и небольшие для ежедневных занятий в объектах: в школах, вузах, парках, дворах. Ведь ценности и ориентиры, заложенные в человеке в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь», — заявил недавно Владимир Путин на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».
Результаты упорных тренировок ребята показывают на соревнованиях. Среди них — Президентские состязания. Этот всероссийский турнир проводится с 2010 года среди команд из учеников одного класса. Еще юных спортсменов ждут на Президентских спортивных играх, куда приезжают школьные сборные. Их обязательная часть — теоретический конкурс, легкоатлетическая эстафета, спортивное многоборье и подвижные игры. Ребятам, попавшим в финал, нужно пройти несколько дополнительных испытаний.
Классные и школьные команды, ставшие победителями Президентских состязаний и Президентских спортивных игр, получают гранты. Эти средства можно потратить на закупку спортивного оборудования или формы, а также на премии педагогам, воспитавшим чемпионов. Их выплачивают по нацпроекту «Молодежь и дети».
Итоги обоих турниров этого года подвели в сентябре. Церемония закрытия Президентских спортивных игр прошла во Всероссийском детском центре «Смена». За победу боролись 984 юных спортсмена из 82 регионов страны.
Абсолютным лидером стала команда школы № 9 из столицы Коми — города Сыктывкара. Ребята набрали наивысшее число баллов во всех дисциплинах и получили грант. Отдельно отметили педагогов, подготовивших школьников к соревнованиям, — это учитель физической культуры Михаил Калугин и преподаватель истории Евгений Пашкевич.
«Мы всей командой были нацелены на победу, родители тоже помогали, поддерживали нас. С этими ребятами мы неоднократно выезжали на старты, часто занимали призовые места. А сейчас достигли наивысшего результата: получили Кубок Президента и грант для школы на приобретение спортинвентаря. Планка достигнута, будем соответствовать», — прокомментировал результаты Михаил Калугин.
Самые классные команды.
Финал Президентских состязаний прошел во Всероссийском детском центре «Орленок». На соревнования приехали почти полторы тысячи школьников — 85 городских и 79 сельских класс-команд.
«Каждый из вас уже чемпион хотя бы потому, что вы прошли все этапы и оказались здесь — в одном из лучших центров страны, среди лучших команд, в атмосфере настоящего спортивного праздника. Как говорит Президент России Владимир Владимирович Путин, занятия спортом — это важный стимул для личностного роста, именно на соревнованиях закаляется характер, формируется любовь к спорту, которая остается с человеком на долгие годы», — так приветствовал финалистов министр спорта Михаил Дегтярев.
В общекомандном зачете среди горожан победила команда 6 «Б» класса школы № 89 из Челябинска. Подготовкой ребят занималась группа учителей физкультуры под руководством Владислава Бухарина. По его словам, дети участвуют в соревнованиях с третьего класса. Они активно тренировались все лето.
«Очень рад, что все задуманное получилось, и главный трофей, кубок Президента, впервые приехал в город Челябинск. На выделенные средства планируем приобрести лыжный инвентарь, винтовки с мишенями для отработки навыков стрельбы, ролл-маты для гимнастики и мячи для спортивных игр», — поделился планами Владислав Бухарин.
Среди сельчан лучшей стала класс-команда школы из башкирского села Куяново. Ее возглавляла учитель физкультуры Светлана Ислибаева.
«Работа началась еще в феврале. Мы упорно шли к цели, преодолевая этапы — сначала муниципальный, затем республиканский. После победы на республиканском этапе в начале июня осознание предстоящего всероссийского уровня придало нам еще больше решимости. Летние месяцы прошли в непрерывных тренировках», — рассказала юная спортсменка Зарина Шерова.
На выигранные деньги члены команды решили купить оборудование для занятий легкой атлетикой и лыжным спортом.
Любимый турнир миллионов.
Одно из самых популярных спортивных увлечений детей и подростков — футбол. Российский футбольный союз (РФС) четыре года назад дал старт проекту «Футбол в школе». За это время учебным заведениям бесплатно передали более 650 тысяч единиц спортивного инвентаря, включая ворота и мячи. А преподаватели физкультуры регулярно получают методическую поддержку РФС для проведения уроков на основе футбола.
С 1 сентября, как подсчитали в РФС, проект охватил уже каждую седьмую школу страны. Кроме того, набирают популярность футбольные тренировки и фестивали для девочек в проекте «Мы в игре. Школа». Для детей с ограниченными возможностями здоровья запущен проект «Футбол в коррекционной школе». Еще с прошлого года преподавать основы футбола начали и в детских садах. Сейчас такие занятия проводят уже в 288 дошкольных учреждениях в 21 регионе России.
«Благодаря “Футболу в школе” более 2 млн российских школьников могут регулярно заниматься футболом на уроках физкультуры. Важно, что ребятам нравятся эти занятия: более 10% из них продолжают совершенствовать свои навыки в школьных секциях. Мы видим растущий интерес к футболу и в детских садах у малышей, их родителей и воспитателей», — отметил президент РФС Александр Дюков.
Важнейшим элементом проекта «Футбол в школе» стал легендарный всероссийский турнир «Кожаный мяч». В этом году любители футбола отмечают его 60-летие. Год назад РФС и Минспорт России объединили «Кожаный мяч» со Школьной футбольной лигой, где играют только команды школ и школьных спортивных клубов. Турнир проходит круглый год. В осенне-зимний период школьники играют в футзал в закрытых помещениях, в весенне-летний — в мини-футбол на открытых площадках. В отборочных этапах к финальным матчам по мини-футболу этого года, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сыграли 280 тысяч мальчиков и девочек от 9 до 18 лет. Сильнейшие 160 школьных команд приехали на всероссийский финал в «Лужниках». В соревнованиях по футзалу сыграли 216 тысяч девочек и мальчиков. Финал прошел весной в Нижегородской области.
Для воспитанников спортивных школ есть свой «Кожаный мяч» — «Лига юных футболистов». По итогам этого сезона заявки на участие в муниципальном этапе состязаний подали свыше 13 тысяч команд, в которых играют более 263 тысяч начинающих футболистов.
Победителями Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч» стали команды мальчиков и девочек из разных регионов страны.
«Наша команда готовилась к этому турниру практически круглый год. Для нас это заслуженная победа! — рассказал тренер команды девочек из Центра образования № 1 города Белгорода Александр Сорокин. — Отмечу, что наши спортсменки стали победителями турнира “Кожаный мяч” уже второй год подряд. В этом году у них была ответственная задача — не опустить планку, отстоять свой чемпионский титул и доказать, что они, действительно, лучшие. Хотел бы еще сказать о родителях наших футболисток, которые, несмотря на все трудности, всегда стараются поддерживать своих детей».
В возрастной группе до 15 лет лучшей стала команда Новоусманской школы № 5 «Эврика» из Воронежской области.
«Наши футболисты тоже тренируются постоянно, а перед турниром “Кожаный мяч” готовились особенно интенсивно. Минувшим летом провели две спортивные смены в пришкольном лагере. В команде играют 12 мальчиков из двух классов — седьмого и восьмого. Я ими горжусь. Ребята замечательные. Они проживают в сельской местности и при этом находят время и родителям по дому помогать, и упорно тренироваться. Конечно, мы, как и все, ехали на “Кожаный мяч” за победой, но все равно после награждения эмоции зашкаливали», — признался тренер Евгений Высоцкий.
А мы напоминаем, что государственная программа «Спорт России», которая начала действовать с 2025 года, помогает строить и ремонтировать стадионы, бассейны, ледовые арены и другие профильные сооружения. А создание возможностей для тренировок детей — одна из главных целей госпрограммы. Выбрать секцию и записать в нее ребенка можно на портале «Госуслуги».