Недостатки в работе животноводческих объектов Витебской области выявил КГК

Во время инспекции были выявлены многочисленные недостатки. На сельхозобъектах установлены нарушения схем лечебно-профилактических мероприятий ветеринарными специалистами, ненадлежащее хранение заготовленных в полимерные материалы кормов, отсутствие биологической защиты, необходимого для выпойки новорожденных телят банка молозива. «Например, на МТФ “Варганы” ОАО “Барсучанка” Докшицкого района имеющееся молозиво было заготовлено еще в 2023 году. Телята профилакторного периода содержатся по двое в клетке (должны по одному) и без идентификационных бирок. На этой же ферме отсутствует ограждение, соответствующее требованиям биологической защиты, — рассказали в КГК. — На отдельных сельхозобъектах у животных не было воды и достаточного количества концентратов, отсутствовал подстилочный материал. Так, на МТФ “Мосар” в Глубокском районе у скота не было достаточного подстилочного материала, доильное оборудование было грязным. Место для хранения дров превращено в стихийную свалку мусора».