Лукашенко поручил Совбезу принять меры, если Литва откроет границу

По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко Советом безопасности 19 ноября было проведено межведомственное совещание из-за ожидаемого открытия Литвой границы, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович обратил внимание на появившиеся в СМИ сообщения о том, что правительство Литвы намерено открыть погранпункты на границе с Беларусью с 20 ноября. Однако он указал также и на непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства и на то, что белорусская сторона следит за ситуацией и держит ее на постоянном контроле. Кроме того, отметил, что Литва не уведомляла Беларусь об открытии границы.
— Никаких официальных уведомлений ни о закрытии пунктов пропуска, ни об открытии, как этого требуют международные договоры, на сегодняшний день не поступало, — подчеркнул Александр Вольфович.
Госсекретарь Совбеза напомнил, что Беларусь не закрывала пункты пропуска и была готова к конструктивному диалогу на госуровне по линии МИД.
Сообщается, что в госсекретариате Совбеза обсудили актуальную ситуацию на белорусско-литовской границе. В числе участников совещания были премьер-министр Александр Турчин, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, министр иностранных дел Максим Рыженков, глава Госпогранкомитета Константин Молостов, председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, а также глава Комитета госбезопасности Иван Тертель.
Также на совещании обсуждались возможные меры, которые будет нужно принять, если Литва откроет границу. Соответствующие указания были даны ГПК и ГТК премьер-министром и Совбезом.
— Белорусская сторона готова к конструктивному диалогу и работе, — констатировал Вольфович.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Литва открывает границу с Беларусью с 20 сентября.
Еще власти Литвы признались, почему открыли границу с Беларусью раньше.
Тем временем, Госпогранкомитет заявил об исчезнувшей очереди легковушек на выезд из Беларуси.