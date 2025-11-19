Лукашенко поручил Совбезу принять меры, если Литва откроет границу

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович обратил внимание на появившиеся в СМИ сообщения о том, что правительство Литвы намерено открыть погранпункты на границе с Беларусью с 20 ноября. Однако он указал также и на непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства и на то, что белорусская сторона следит за ситуацией и держит ее на постоянном контроле. Кроме того, отметил, что Литва не уведомляла Беларусь об открытии границы.