Совбез: Литва официально не уведомила Беларусь об открытии границы

Вольфович заметил, что такая информация появилась в СМИ. И пояснил, что белорусские власти следят за ситуацией и держат ее на постоянном контроле, однако видят также непоследовательные и неконструктивные шаги литовского правительства. Госсекретарь Совбеза добавил, что официально Литва Беларусь не уведомила об открытии границы.