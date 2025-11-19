Совбез: Литва официально не уведомила Беларусь об открытии границы

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сообщил, что Минск не получил официального уведомления об открытии Литвой границы с Беларусью, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что Литва открывает границу с Беларусью с 20 сентября.
Вольфович заметил, что такая информация появилась в СМИ. И пояснил, что белорусские власти следят за ситуацией и держат ее на постоянном контроле, однако видят также непоследовательные и неконструктивные шаги литовского правительства. Госсекретарь Совбеза добавил, что официально Литва Беларусь не уведомила об открытии границы.
— К сожалению, никаких официальных уведомлений ни о закрытии пунктов пропуска, ни об открытии, как этого требуют международные договоры, на сегодняшний день не поступало, — прокомментировал он.
Вольфович добавил, что белорусская сторона не закрывала пункты пропуска и была готова к конструктивному диалогу на государственном уровне по линии Министерств иностранных дел.
Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу принять меры, если Литва откроет границу.
Еще власти Литвы признались, почему открыли границу с Беларусью раньше.
Тем временем, Госпогранкомитет заявил об исчезнувшей очереди легковушек на выезд из Беларуси.