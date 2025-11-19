Увеличится ли налоговая нагрузка в 2026 году, рассказал глава МНС

По словам главы Министерства по налогам и сборам, об этом свидетельствует и общий показатель налоговой нагрузки — отношение налоговых доходов к ВВП. «В программе социально-экономического развития до 2025 года этот показатель не должен превышать 26% к ВВП. Если мы возьмем 2025 год, то по факту имеем где-то 25,4−25,5%. Планы на следующий год позволяют нам тоже прогнозировать уровень налоговой нагрузки в этих параметрах — 25,7%. Поэтому в целом о росте налоговой нагрузки мы не говорим. Мы не планируем в рамках законопроекта по изменению налогов в законодательстве на следующий год реализовывать какие-то системные, масштабные налоговые реформы, увеличивать ставки основных налогов, механизмы их взимания», — сказал Дмитрий Кийко, добавив, что идут плановые, точечные корректировки, которые позволяют оставаться в пределах тех параметров, которые определены. -0-