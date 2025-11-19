Ричмонд
Власти нас «обрадовали»: Жителям Молдовы до февраля не стоит ждать снижения тарифов на газ

Запрос на пересмотр тарифов поступит в НАРЭ от Energocom в начале января, и если всё пойдёт по плану, снижение тарифов может произойти с февраля.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор Национального агентства по регламентированию в энергетике (НАРЭ) Алексей Таран сообщил, что снижение тарифов на газ в Молдове не ожидается до февраля 2026 года. По его мнению, запрос на пересмотр тарифов поступит от Energocom в начале января, и если всё пойдёт по плану, снижение тарифов может произойти с февраля.

Стоит отметить, что январь по праву считается самым холодным месяцем зимы в Молдове — этот факт подтверждается официальной статистикой. По словам метеорологов, на протяжении этого месяца средняя температура воздуха составляет −2,5 градуса на юге страны и −4,5 на севере.

Читайте также:

«Мы давно забыли вкус настоящих молдавских помидоров, теперь их не отличишь от турецких»: Действительно ли нынешние отечественные томаты по вкусу ничем не отличаются от европейских — где же наши крупные и сочные овощи.

Бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский рассказал «КП» в Молдове, почему страна лишилась собственных сортов помидоров (далее…).

Майя Санду вновь обвинила РФ в гибридных атаках и дезинформации: Не по адресу — власть Молдовы и без России полностью подорвала доверие граждан к государству и его политике.

Президент Молдовы выступила в Кишиневе на второй сессии Moldova Security Forum 2025 и поблагодарила ЕС и НАТО за то, что они вооружают Молдову и увеличивают военные расходы страны (далее…).

Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».

И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше