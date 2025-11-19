Власти нас «обрадовали»: Жителям Молдовы до февраля не стоит ждать снижения тарифов на газ

Генеральный директор Национального агентства по регламентированию в энергетике (НАРЭ) Алексей Таран сообщил, что снижение тарифов на газ в Молдове не ожидается до февраля 2026 года. По его мнению, запрос на пересмотр тарифов поступит от Energocom в начале января, и если всё пойдёт по плану, снижение тарифов может произойти с февраля.