Свыше 550 тыс. жителей Томской области прошли диспансеризацию и осмотры

Диспансеризацию и профилактические осмотры с начала года в Томской области прошли 555 706 пациентов, из которых 132 065 — дети. Обследования для жителей организуют в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
За десять месяцев в рамках диспансеризации и профилактических медосмотров у взрослых жителей было выявлено впервые 24 940 случаев заболеваний. Среди них 4297 раз врачи диагностировали болезни системы кровообращения, 800 раз подтвердился сахарный диабет, 620 раз — ишемическая болезнь сердца, 208 раз выявили злокачественные новообразования. Наиболее распространенными также остаются болезни органов пищеварения и дыхания. На осмотр к врачу-онкологу направлены 9548 человек, для получения специализированной медпомощи — 776 человек, на санитарно-курортное лечение — 1081 пациент. У детей, прошедших медицинские профилактические осмотры, чаще всего диагностировали болезни кожи, эндокринной системы и крови.
«Как можно больше жителей Томской области должны задуматься о своем здоровье. Диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, когда они еще не имеют явных симптомов, и повысить шансы на успешное лечение и выздоровление», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.
В проведении диспансеризации участвуют 33 медицинские организации региона и 15 мобильных бригад. Диспансеризация для граждан в возрасте от 18 до 39 лет проводится один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше — ежегодно, профилактический медицинский осмотр можно проходить ежегодно.
В регионе продолжает работать круглосуточная горячая линия по вопросам диспансеризации. Специалисты центра медицинской и фармацевтической информации департамента здравоохранения Томской области ответят на вопросы по телефонам: 8 (3822) 516−616, 8−800−350−88−50 или 122 (3).
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.