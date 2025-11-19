Свыше 550 тыс. жителей Томской области прошли диспансеризацию и осмотры

За десять месяцев в рамках диспансеризации и профилактических медосмотров у взрослых жителей было выявлено впервые 24 940 случаев заболеваний. Среди них 4297 раз врачи диагностировали болезни системы кровообращения, 800 раз подтвердился сахарный диабет, 620 раз — ишемическая болезнь сердца, 208 раз выявили злокачественные новообразования. Наиболее распространенными также остаются болезни органов пищеварения и дыхания. На осмотр к врачу-онкологу направлены 9548 человек, для получения специализированной медпомощи — 776 человек, на санитарно-курортное лечение — 1081 пациент. У детей, прошедших медицинские профилактические осмотры, чаще всего диагностировали болезни кожи, эндокринной системы и крови.