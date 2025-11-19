В Ворошиловском районе Ростова два дома признаны аварийными и будут снесены

Речь идет о домах на улице Погодина, 20/5 и Криворожской, 64. После того, как здания признали аварийными, жильцам предложили демонтировать их за свой счет. Поскольку люди отказались это сделать, городская администрация вынесла постановления об изъятии земельных участков для муниципальных нужд (их площадь составляет 630 и 967 квадратных метров соответственно). Это мера необходима, чтобы осуществить снос за счет городского бюджета.