Парикмахeры и визажисты из 44 стран покажут свое мастерство в Сочи

Чемпионат мира по парикмахерскому искусству, макияжу и ногтевому сервису «G. KOT» 2025 «Подиум планеты» пройдет в Сочи. Турнир способствует росту туристического потока, что соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации города.
Мероприятие проводят по инициативе двукратного чемпиона мира по парикмахерскому искусству, мастера международного класса, члена Союза дизайнеров России Георгия Кота. Для участия пригласили представителей 44 стран. В чемпионате заявлены 1200 участников. Мероприятие пройдет в горном кластере, в концертном зале «Роза Холл» с 20 по 23 ноября.
«Чемпионат по нескольким направлениям индустрии красоты — это, бесспорно, не только форум профессионалов, но и яркое шоу. Георгий Кот — наш именитый сочинец — передает свой опыт молодым мастерам из десятков стран и способствует популяризации Сочи на международной арене. Программа чемпионата открыта для зрителей», — рассказала заместитель главы Сочи Елена Канюк.
Так, 20 ноября на церемонии открытия состоится парад парикмахерского искусства, в котором будут задействованы более 300 моделей. На чемпионат для судейства и проведения мастер-классов приглашены сто лучших мастеров парикмахерского искусства. Завершится турнир 23 ноября торжественной церемонией и красной дорожкой для ведущих представителей индустрии из разных стран мира.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.