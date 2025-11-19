В Краснодарском крае обновят дорогу Андреева Гора — Варениковская — Анапа

Участок дороги Андреева Гора — Варениковская — Анапа отремонтируют в Крымском районе Краснодарского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Ремонт ведется с 14 по 16 км трассы. Подрядчик выполняет работы по ликвидации просадок и фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия. После этого на участке уложат новый асфальтобетон, укрепят обочины и нанесут дорожную разметку. Завершение работ запланировано на конец июня 2026 года.
«Автодорога Андреева Гора — Анапа является одним из ключевых и востребованных маршрутов в Новороссийской агломерации. По ней к популярным местам отдыха в Анапе направляется многотысячный туристический поток. Качество дорожного полотна — очень важный фактор привлекательности и доступности курортов Черноморского побережья для отдыхающих», — отметил пресс-секретарь «Союза дорожников Кубани» Виталий Коренюгин.
Напомним, в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на пятом километре этой трассы отремонтировали мостовой переход через канал в Темрюкском районе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.