В Подмосковье почти 4,6 млн человек прошли профосмотры и диспансеризацию

Диспансеризацию и профосмотры в Московской области с начала текущего года прошли почти 4,6 млн человек, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Обследования проводятся в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Чем раньше будет выявлена болезнь, тем быстрее и эффективнее будет лечение. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. С начала года такую диагностику прошли почти 4,6 миллиона человек. Обследование позволило выявить у них более 130 тысяч различных болезней, о которых пациенты ранее не знали, и назначить лечение», — рассказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Более чем у 330 тыс. прошедших диспансеризацию было выявлено ожирение. Кроме того, врачи обнаружили более 2,6 тыс. случаев онкологических заболеваний. Все пациенты, у которых были выявлены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение.
Отметим, записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram. На приеме при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.