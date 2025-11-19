Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье почти 4,6 млн человек прошли профосмотры и диспансеризацию

Пациентов, у которых выявили патологии, направили на дополнительную диагностику и лечение.

Диспансеризацию и профосмотры в Московской области с начала текущего года прошли почти 4,6 млн человек, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Обследования проводятся в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Чем раньше будет выявлена болезнь, тем быстрее и эффективнее будет лечение. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. С начала года такую диагностику прошли почти 4,6 миллиона человек. Обследование позволило выявить у них более 130 тысяч различных болезней, о которых пациенты ранее не знали, и назначить лечение», — рассказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Более чем у 330 тыс. прошедших диспансеризацию было выявлено ожирение. Кроме того, врачи обнаружили более 2,6 тыс. случаев онкологических заболеваний. Все пациенты, у которых были выявлены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение.

Отметим, записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram. На приеме при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.