В Подмосковье почти 4,6 млн человек прошли профосмотры и диспансеризацию

«Чем раньше будет выявлена болезнь, тем быстрее и эффективнее будет лечение. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. С начала года такую диагностику прошли почти 4,6 миллиона человек. Обследование позволило выявить у них более 130 тысяч различных болезней, о которых пациенты ранее не знали, и назначить лечение», — рассказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.