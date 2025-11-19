В городе Шелковская в Чечне открыли новую женскую консультацию

В медучреждении оборудовали кабинеты функциональной диагностики, психолога, процедурную, комнату матери и ребенка и дневной стационар на два койко-места. Также в центре установили современное оборудование: три кардиотокографа, электротонометры, кольпоскопы, а также скрининговый аппарат УЗИ-диагностики экспертного класса. Теперь жительницы района смогут проходить необходимые обследования, не выезжая за его пределы. Женская консультация рассчитана на 100 посещений в день, а прием проводят пять акушеров-гинекологов.