В городе Шелковская в Чечне открыли новую женскую консультацию

Новую женскую консультацию открыли на базе Шелковской центральной районной больницы в Чеченской Республике в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В медучреждении оборудовали кабинеты функциональной диагностики, психолога, процедурную, комнату матери и ребенка и дневной стационар на два койко-места. Также в центре установили современное оборудование: три кардиотокографа, электротонометры, кольпоскопы, а также скрининговый аппарат УЗИ-диагностики экспертного класса. Теперь жительницы района смогут проходить необходимые обследования, не выезжая за его пределы. Женская консультация рассчитана на 100 посещений в день, а прием проводят пять акушеров-гинекологов.
Также в текущем году в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» больница города Шелковская получила цифровой маммограф. Аппарат позволяет проводить до 25−30 скринингов в день, обеспечивая высокое качество изображения при минимальной дозе рентгеновского излучения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.