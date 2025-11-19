Ричмонд
В Петербурге создали продлевающие срок службы техники порошки

Разработка не уступает по своим качествам зарубежным аналогам.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) «Прометей», входящего в Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт», разработали износостойкие порошки с титановой матрицей для судостроительной и горнодобывающей техники. Разработка не уступает по своим качествам зарубежным аналогам, сообщила пресс-служба ЦНИИ КМ «Прометей».

«Представлены результаты разработки износостойких покрытий из композиционных порошков с титановой матрицей. Созданные в “Прометее” материалы не уступают зарубежным аналогам» — говорится в сообщении.

Порошки синтезированные, так как имеют сложный состав, и наносятся на материалы, например детали, микроплазменным методом, то есть напылением, равномерно и формируя плотные защитные слои. Детали, на которые нанесены порошки, становятся более устойчивыми к агрессивным средам, лучше выдерживают высокие контактные нагрузки и обладают высокой эрозионной износостойкостью.

Разработка пригодится при производстве узлов трения (подшипников, втулок, валов), на поверхностях трубопроводов, в запорно-регулирующей арматуре, в элементах газотурбинных двигателей. «А для агрегатов, эксплуатирующихся в условиях арктического климата, предлагаемая технология повышения износостойкости жизненно необходима», — уточняется в сообщении.

Автор разработки — инженер Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей» Михаил Гошкодеря.