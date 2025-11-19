В Петербурге создали продлевающие срок службы техники порошки

Порошки синтезированные, так как имеют сложный состав, и наносятся на материалы, например детали, микроплазменным методом, то есть напылением, равномерно и формируя плотные защитные слои. Детали, на которые нанесены порошки, становятся более устойчивыми к агрессивным средам, лучше выдерживают высокие контактные нагрузки и обладают высокой эрозионной износостойкостью.