Названы опасные последствия регулярного употребления корейского напитка соджу

По словам специалиста, даже умеренное регулярное употребление соджу может раздражать слизистую желудка, повышать риск гастрита и симптомов ГЭРБ, а у людей с метаболическими нарушениями провоцировать нестабильность уровня сахара в крови и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.