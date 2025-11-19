Названы опасные последствия регулярного употребления корейского напитка соджу

Спрос на корейский алкогольный напиток соджу в России резко вырос. Врач-гастроэнтеролог амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен отметила, что популярный напиток может приводить к гастриту. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
— Этанол, содержащийся в соджу, оказывает прямое повреждающее действие на гепатоциты, способствуя развитию жировой инфильтрации печени, нарушению детоксикационной функции и увеличению уровня трансаминаз, — пояснила врач.
По словам специалиста, даже умеренное регулярное употребление соджу может раздражать слизистую желудка, повышать риск гастрита и симптомов ГЭРБ, а у людей с метаболическими нарушениями провоцировать нестабильность уровня сахара в крови и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Гастроэнтеролог также отметила, что алкоголь замедляет работу кишечника. Для смягчения последствий иногда рекомендуют безопасные источники пищевых волокон, например, псилиум. Однако это не снимает вредного воздействия этанола и не защищает организм от негативных эффектов соджу.