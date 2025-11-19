Вспомнить голоса героев прошлого. Обладатель гран-при «РадиоТриумф» о смысле своего проекта

«Я, если честно, до сих пор в шоке, у меня трясутся руки и ноги. Победа стала для меня неожиданностью. Я свой проект отношу не к таким масштабным, республиканским. “Героев Победы” мы делали к 9 Мая. Проект рассказывал о героях Великой Отечественной войны. У нас, на Белорусском радио, есть большая фонотека, где хранятся голоса, начиная, наверное, с 1942 года. Это моя самая любимая работа, когда я сижу в фонотеке, прослушиваю тех, кого мы раньше записывали, и готовлю эфиры», — сказала Светлана Колмак.