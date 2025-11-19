Ричмонд
Мизулина попросила МВД проверить блогера Золо на рекламу наркошопов в соцсетях

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в среду, 19 ноября, направила обращение в МВД России с вопросом о проверке блогера Ивана Золо на наличие рекламы наркошопов в его социальных сетях и песнях.

— Как сообщают пользователи, реклама присутствовала на ресурсах блогера, в закрепленных подарках, а также в одном из новых треков. По словам подписчиков, такие действия блогер совершает систематически. А позже удаляет рекламу, оправдываясь действиями менеджеров или состоянием здоровья, — написала Мизулина в Telegram-каналах.

21 мая 25-летнюю TikTok-блогершу по имени Мария задержали в Санкт-Петербурге за распространение закладок с наркотиками. Исполнительница читала рэп и проводила прямые трансляции, а в свободное время занималась наркоторговлей в составе преступной группировки. Синдикат продавал мефедрон, марихуану и другие запрещенные препараты.

29 сентября в Москве правоохранители задержали блогершу Юлию Максимовскую, известную под псевдонимом Юлия Финесс. Девушка стала популярна благодаря своим видеороликам, в которых присутствуют реклама наркотиков, стрельба из оружия и другие противоправные действия.

