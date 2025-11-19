Туристы вышли позагорать на пляж Сочи из-за неожиданно теплой для ноября погоды

19 ноября в Сочи температура воздуха достигла 31 градуса тепла, а температура воды составила плюс 16 градусов. На снимках можно заметить, что люди одеты по-разному: некоторые отдыхают у воды в купальниках и плавках, в то время как другие сидят в куртках.