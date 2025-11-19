Туристы вышли позагорать на пляж Сочи из-за неожиданно теплой для ноября погоды

Российские туристы вышли позагорать на пляж Сочи из-за неожиданно теплой погоды. Видео с отдыхающими опубликовали в среду, 19 ноября, в Telegram-канале Shot.
19 ноября в Сочи температура воздуха достигла 31 градуса тепла, а температура воды составила плюс 16 градусов. На снимках можно заметить, что люди одеты по-разному: некоторые отдыхают у воды в купальниках и плавках, в то время как другие сидят в куртках.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что россиян ожидает более холодная зима, чем в уходящем году. Однако температурные показатели все равно будут превышать климатическую норму.
При этом в конце прошлой недели москвичи увидели первый снег, а температура воздуха в столичном регионе впервые опустилась до отрицательных значений. Образуется ли устойчивый снежный покров, «ВМ» выясняла с экспертом.
Ранее стало известно, куда москвичи чаще всего покупают ж/д билеты на Новый год. Чаще всего на новогодние праздники жители столицы отправляются в Санкт-Петербург, Калининград и Сочи. В список также вошли маршруты в Псков, Минеральные Воды и Петропавловск-Камчатский.