В Омске снова разгромили тёплую остановку

К сожалению, такие случаи в городе происходят нередко. Как показывает практика, чаще всего остановки повреждают молодые люди в состоянии алкогольного опьянения. Недавно правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего омича, который разбил павильон на остановке «Парк имени 30-летия ВЛКСМ».