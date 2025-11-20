В Омске снова разгромили тёплую остановку

Еще один современный остановочный павильон в Омске пострадал от вандалов. На этот раз неизвестные разрушили дверь павильона на остановке «11-й микрорайон». Сейчас на повреждённой двери висит табличка с надписью «Закрыто».
К сожалению, такие случаи в городе происходят нередко. Как показывает практика, чаще всего остановки повреждают молодые люди в состоянии алкогольного опьянения. Недавно правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего омича, который разбил павильон на остановке «Парк имени 30-летия ВЛКСМ».