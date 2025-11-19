В Пензенской области обучили специалистов по защите информации

Центр опережающей профессиональной подготовки успешно завершил обучение специалистов Пензенской области по программе профессиональной переподготовки «Специалист по защите информации». Обучение организовали в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве образования.
Участники получили углубленные знания и практические навыки в сфере информационной безопасности, включая современные методы защиты информации, управление доступом и аудит безопасности. По итогам обучения слушатели успешно прошли аттестацию и получили дипломы о профессиональной переподготовке государственного образца (256 часов). Диплом подтверждает квалификацию специалистов по защите информации и позволит им успешно трудоустроиться в организациях Пензенской области и за ее пределами.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.