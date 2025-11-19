Спортсмены из двух регионов получили золотые медали на Сурдлимпиаде в Токио

Легкоатлет из Сургута Ардашер Муминджанов стал чемпионом Сурдлимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, передает sitv.ru.
Как сообщили в югорском «Центре адаптивного спорта», Ардашер Муминджанов занял первое место в дисциплине «десятиборье». Соревнования длились два дня. В первый день спортсмен показал себя в беге на 100 и 400 метров, прыжках в длину и высоту, толкании ядра. Он набрал 3441 очко и закрепился в верхней части турнирной таблицы.
На второй день Ардашер Муминджанов стартовал в беге с барьерами на 110 метров, прыжке с шестом, метании копья и диска, беге на 1,5 километра. Итоговая сумма очков составила 6502, это на 517 баллов больше, чем у ближайшего конкурента.
Дзюдоистка из Магнитогорска завоевала золотую медаль на Сурдлимпийских играх.
Спортсменка из Магнитогорска Алина Поздеева получила золотую медаль на Сурдлимпиаде в Токио, она заняла первое место в дисциплине «дзюдо», пишет vecherka74.ru.
Алина Поздеева встретилась с украинской спортсменкой и одолела ее за 45 секунд. В полуфинале она сразилась с представительницей Казахстана и победила ее с помощью болевого приема за 13 секунд. В финале Алина Поздеева встретилась со спортсменкой из Мексики и также выиграла.
Отметим, Сурдлимпийские игры являются спортивными соревнованиями для людей с нарушением слуха. На них не используются звуковые сигналы, в частности, свисток судьи. В 2025 году Сурдлимпиада проходит в Токио с 15 по 26 ноября.