Спортсмены из двух регионов получили золотые медали на Сурдлимпиаде в Токио

Как сообщили в югорском «Центре адаптивного спорта», Ардашер Муминджанов занял первое место в дисциплине «десятиборье». Соревнования длились два дня. В первый день спортсмен показал себя в беге на 100 и 400 метров, прыжках в длину и высоту, толкании ядра. Он набрал 3441 очко и закрепился в верхней части турнирной таблицы.