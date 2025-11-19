В Михайловке Волгоградской области обновили две пешеходные зоны

Помимо этого, в центральной части города благоустроили участок протяженной пешеходной зоны по проезду Тосовскому, связывающий жилые кварталы многоквартирных домов с дошкольными и общеобразовательными учреждениями, предприятиями торговли и объектами сервисной инфраструктуры. В границах от улицы Обороны до дома № 34б по улице Республиканской обновили пешеходные дорожки, уложили тактильную плитку, обустроили автопарковки и съезды, установили парковые фонари и систему видеонаблюдения. Вблизи жилых кварталов обустроили зону отдыха, установили скамейки, урны, ограждения и перголу с подвесными светящимися качелями.