В Михайловке Волгоградской области обновили две пешеходные зоны

Два общественных пространства благоустроили в городе Михайловке Волгоградской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства.
На улице Некрасова от улицы Энгельса до Богдана Хмельницкого завершили второй этап реализации проекта благоустройства. На пешеходной зоне обновили тротуары, уложили тактильную плитку, установили урны и высадили зеленые насаждения.
Помимо этого, в центральной части города благоустроили участок протяженной пешеходной зоны по проезду Тосовскому, связывающий жилые кварталы многоквартирных домов с дошкольными и общеобразовательными учреждениями, предприятиями торговли и объектами сервисной инфраструктуры. В границах от улицы Обороны до дома № 34б по улице Республиканской обновили пешеходные дорожки, уложили тактильную плитку, обустроили автопарковки и съезды, установили парковые фонари и систему видеонаблюдения. Вблизи жилых кварталов обустроили зону отдыха, установили скамейки, урны, ограждения и перголу с подвесными светящимися качелями.
Отметим, в следующем году в Михайловке обустроят новое общественное пространство у пруда вблизи парка имени Смехова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.