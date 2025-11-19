Московский гарантийный фонд проведет вебинары и онлайн-конференции

Помимо этого, 9 декабря состоится бизнес-конференция «Финансовые стратегии и инструменты для бизнеса». Участники разберут, какие подходы помогают компаниям сохранять устойчивость в период рыночных колебаний, какие инструменты позволяют управлять ликвидностью без лишних рисков и как цифровые решения меняют ежедневную финансовую работу. Также 16 декабря состоится вебинар «Финансирование без кредитов: все о факторинге для МСП». Специалисты «СберФакторинга» разберут отличие этого инструмента от классического кредитования и объяснят принципы агентских схем. Кроме того, они приведут примеры, как факторинг помогает предпринимателям быстрее получить доступ к оборотным средствам.