Московский гарантийный фонд проведет вебинары и онлайн-конференции

Серию из четырех мероприятий до конца года проведет Московский гарантийный фонд. Поддержку предпринимателям оказывают в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Конференции и вебинары помогут развитию финансовой грамотности предпринимателей и повышению устойчивости бизнеса. Например, 20 ноября пройдет вебинар «Как привлечь инвестиции в бизнес и масштабироваться». Эксперты расскажут о ключевых инструментах привлечения инвестиций, характеристиках компаний и выпускаемых ими продуктов, на которые обращают внимание инвесторы, и дадут практические рекомендации для успешного масштабирования бизнеса. Участники разберут реальные кейсы и получат советы от представителей инвестсообщества, банков и финансовых платформ. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Затем 2 декабря состоится конференция «Финансовое планирование: все, что важно знать владельцу современного бизнеса». Представители Московского гарантийного фонда и Московской торгово-промышленной палаты обсудят практики выстраивания прозрачных финансовых потоков, подходы к снижению операционных барьеров. Также они поговорят об инструментах, которые помогают предпринимателям формировать современное финансовое мышление и принимать более взвешенные управленческие решения.
Помимо этого, 9 декабря состоится бизнес-конференция «Финансовые стратегии и инструменты для бизнеса». Участники разберут, какие подходы помогают компаниям сохранять устойчивость в период рыночных колебаний, какие инструменты позволяют управлять ликвидностью без лишних рисков и как цифровые решения меняют ежедневную финансовую работу. Также 16 декабря состоится вебинар «Финансирование без кредитов: все о факторинге для МСП». Специалисты «СберФакторинга» разберут отличие этого инструмента от классического кредитования и объяснят принципы агентских схем. Кроме того, они приведут примеры, как факторинг помогает предпринимателям быстрее получить доступ к оборотным средствам.
Актуальное расписание деловых встреч, подробная информация о каждом мероприятии и регистрация доступны на сайте Московского гарантийного фонда.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.