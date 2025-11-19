На 85-м году жизни скончался актёр и режиссёр Сергей Десницкий

Практически вся творческая жизнь Десницкого была неразрывно связана со МХАТом, куда он пришёл после окончания Школы-студии в 1962 году. За это время он сыграл около ста ролей, особое место среди которых заняли образы по произведениям Чехова. После недолгой работы в «Современнике» и кратковременного ухода в театр «У Никитских ворот» в 90-х, артист всегда возвращался в родные стены. Помимо сцены, Десницкий занимался литературным творчеством, являясь автором нескольких книг, включая мемуары «Сквозное действие любви» и роман «Братья Пётр и Павел».