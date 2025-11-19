Автоэксперт Мосеев предупредил об опасности езды на продаваемой машине Ефремова

Утром 19 ноября стало известно, что автомобиль Михаила Ефремова выставили на продажу в Белгородской области за пять миллионов рублей. По данным журналистов, внедорожник продала супруга актера Софья Кругликова после аварии в 2020 году менее чем за миллион рублей. Новый владелец машины отметил, что продает ее для того, чтобы на вырученные деньги восстановить жилье.