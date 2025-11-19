Автоэксперт Мосеев предупредил об опасности езды на продаваемой машине Ефремова

Выставленный на продажу внедорожник Grand Cherokee, за рулем которого российский актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию, может быть опасен для нового владельца. Об этом рассказал автоэксперт и бывший президент РОАД Олег Мосеев.
По его словам, безопасность водителя, который будет ездить на восстановленном после лобового ДТП автомобиле, будет зависеть от того, какой ущерб нанесли машине и как ее отремонтировали.
— Лобовые столкновения бывают разными. Если в результате ремонта была изменена геометрия кузова, тогда возникают вопросы. Есть, конечно, различные технологии вытягивания, но большинство специалистов считает, что это небезопасно, — подчеркнул специалист в беседе с Aif.ru.
Утром 19 ноября стало известно, что автомобиль Михаила Ефремова выставили на продажу в Белгородской области за пять миллионов рублей. По данным журналистов, внедорожник продала супруга актера Софья Кругликова после аварии в 2020 году менее чем за миллион рублей. Новый владелец машины отметил, что продает ее для того, чтобы на вырученные деньги восстановить жилье.