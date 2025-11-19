В селе Каракулино в Удмуртии сделали смотровую площадку

Смотровую площадку и лестницу сделали в селе Каракулино Удмуртской Республики. Создание этой общественной зоны способствует достижению ключевых целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Каракулинского района.
Новая лестница ведет к храму. Это обеспечивает удобный доступ для всех желающих посетить его. Со смотровой площадки люди смогут посмотреть на реку Каму и комфортно провести время на свежем воздухе. Все желающие смогут прогуляться, отдохнуть и насладиться видами, которые открываются с высоты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.