Путин рассказал о результатах прохождения ежегодного медобследования

Президент России Владимир Путин в среду, 19 ноября, сообщил, что прошел ежегодное медицинское обследование, результаты оказались хорошими.
— Только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток с ночевкой в клинике. Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо, — рассказал российский лидер.
По словам главы государства, пройти такое обследование за минуту — это было бы отлично, передает РИА Новости.
В июне текущего года Путин рассказал, что каждый год проходит комплексное медобследование. Он также поделился, что решил не носить очки, когда у него было обнаружено незначительное ухудшение зрения. Также Путин рассказал, что у него закружилась голова, когда он их надел.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о результатах полного медицинского обследования своего здоровья. По его словам, этот процесс, который он проходил впервые в жизни, занял у него два дня. Президент посмеялся над слухами о том, что умирает, и заверил, что его здоровье в полном порядке.