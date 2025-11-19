Ричмонд
Путин рассказал о результатах прохождения ежегодного медобследования

Президент России Владимир Путин в среду, 19 ноября, сообщил, что прошел ежегодное медицинское обследование, результаты оказались хорошими.

— Только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток с ночевкой в клинике. Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо, — рассказал российский лидер.

По словам главы государства, пройти такое обследование за минуту — это было бы отлично, передает РИА Новости.

В июне текущего года Путин рассказал, что каждый год проходит комплексное медобследование. Он также поделился, что решил не носить очки, когда у него было обнаружено незначительное ухудшение зрения. Также Путин рассказал, что у него закружилась голова, когда он их надел.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о результатах полного медицинского обследования своего здоровья. По его словам, этот процесс, который он проходил впервые в жизни, занял у него два дня. Президент посмеялся над слухами о том, что умирает, и заверил, что его здоровье в полном порядке.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше