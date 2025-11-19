Более 690 тысяч жителей Тверской области прошли профосмотры с начала года

Диспансеризацию и профилактические осмотры с начала года прошли 690 258 жителей Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона. Обследования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
На профосмотрах свое здоровье проверили 96 277 взрослых жителей региона и 186 323 ребенка. Диспансеризация и профосмотры позволяют своевременно выявить хронические неинфекционные заболевания, а именно рак, сахарный диабет, болезни системы кровообращения и органов дыхания, оценить репродуктивное здоровье граждан.
Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет, далее — ежегодно. На первом этапе предусмотрены прием терапевта, флюорография, ЭКГ, анализы, скрининг-обследование. При обнаружении каких-либо нарушений или подозрении на заболевание пациента направляют на дополнительные обследования. Профилактический медосмотр можно проходить ежегодно.
Обследования проводят в 47 медицинских организациях Тверской области. Для удобства жителей региона действуют 19 мобильных комплексов, включая передвижные фельдшерско-акушерские пункты, флюорографы и маммографы, которые работают в том числе в сельской местности.
Отметим, записаться на диспансеризацию и профосмотры можно через кабинет «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ), по номеру 122, через регистратуру поликлиники и женской консультации, а также на приеме у врача. Исследования проводятся бесплатно, с собой необходимо взять паспорт и полис.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.