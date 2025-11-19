Более 690 тысяч жителей Тверской области прошли профосмотры с начала года

Отметим, записаться на диспансеризацию и профосмотры можно через кабинет «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ), по номеру 122, через регистратуру поликлиники и женской консультации, а также на приеме у врача. Исследования проводятся бесплатно, с собой необходимо взять паспорт и полис.