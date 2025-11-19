Рекламу электронных парогенераторов предлагают запретить в Беларуси

По данным исследования, проведенного несколько лет назад, учащиеся стали больше использовать электронные системы курения. Так, 15,1% учащихся от 13 до 15 лет, которые приняли участие в исследовании, используют электронные устройства. Настораживает тот факт, что доля девочек среди них больше — 15,5%, в то время как мальчиков — 14,7%.