19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекламу электронных парогенераторов предлагают запретить в Беларуси, сообщила журналистам заведующая отделением общественного здоровья ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Ольга Бартман, передает корреспондент БЕЛТА.
«Проект закона проходит ряд согласований. В нем на данный момент уже есть ряд позиций, которые ужесточают регулирование. Например, в дополнение к запрету рекламы жидкостей, табачных изделий добавился запрет рекламы самих устройств. Сейчас реклама устройства есть везде», — сказала Ольга Бартман.
Планируется расширить также перечень мест, где запрещено курение, что станет очередным важным шагом по защите некурящих от табачного и дыма от вейпов. «У нас есть две категории таких мест. Одна — где курение полностью запрещено, вторая — где запрещено, за исключением мест, специально созданных для курения. В первую категорию на данном этапе в проект закона внесено крыльцо многоквартирных жилых домой и общежитий», — отметила заведующая.
Проводится работа и в рамках ЕАЭС. В частности, обсуждается возможность внесения изменений в Технический регламент на табачную продукцию.
По данным исследования, проведенного несколько лет назад, учащиеся стали больше использовать электронные системы курения. Так, 15,1% учащихся от 13 до 15 лет, которые приняли участие в исследовании, используют электронные устройства. Настораживает тот факт, что доля девочек среди них больше — 15,5%, в то время как мальчиков — 14,7%.
По инициативе Минздрава с 3 по 21 ноября в стране проводится информационно-образовательная акция, которая приурочена к Всемирному дню некурения (отмечается каждый третий четверг ноября). Ее цель — повысить информированность населения по вопросам вреда, который наносит здоровью потребление табачных и никотинсодержащих изделий, о способах отказа от курения. -0-