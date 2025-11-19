Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России проведут эксперимент с маркировкой мяса и полуфабрикатов

В России с 24 ноября стартует эксперимент по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и заморозки при помощи системы «Честный знак».

Источник: Комсомольская правда

В России запустят эксперименты по маркировке мяса, полуфабрикатов и замороженной продукции. Соответствующее постановление принято правительством страны.

В документе указано, что первый эксперимент будет проводиться при помощи системы «Честный знак» в период с 24 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года. Участие в нем смогут принять производители и импортеры пищевой продукции, а также представители оптовой и розничной торговли в РФ.

Целью эксперимента является формирование единой модели и порядка маркировки пищевых изделий, а также проработка технологий нанесения опознавательных знаков.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с 14 ноября стартовал эксперимент по маркировке бакалейной продукции. Системой «Честный знак» будут помечаться такие товары, как крупы, макароны, мука, мед и картофель быстрого приготовления.