В России проведут эксперимент с маркировкой мяса и полуфабрикатов

В документе указано, что первый эксперимент будет проводиться при помощи системы «Честный знак» в период с 24 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года. Участие в нем смогут принять производители и импортеры пищевой продукции, а также представители оптовой и розничной торговли в РФ.