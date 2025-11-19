В России проведут эксперимент с маркировкой мяса и полуфабрикатов

В России запустят эксперименты по маркировке мяса, полуфабрикатов и замороженной продукции. Соответствующее постановление принято правительством страны.
В документе указано, что первый эксперимент будет проводиться при помощи системы «Честный знак» в период с 24 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года. Участие в нем смогут принять производители и импортеры пищевой продукции, а также представители оптовой и розничной торговли в РФ.
Целью эксперимента является формирование единой модели и порядка маркировки пищевых изделий, а также проработка технологий нанесения опознавательных знаков.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с 14 ноября стартовал эксперимент по маркировке бакалейной продукции. Системой «Честный знак» будут помечаться такие товары, как крупы, макароны, мука, мед и картофель быстрого приготовления.