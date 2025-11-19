Путин поставил задачу добиться суверенитета в новой области

По словам Путина, развитие российского ИИ должны контролировать отечественные специалисты.
Россия не должна допустить зависимости от иностранных нейросетей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека.
«РФ не может допустить зависимости от иностранных нейросетей. Это вопрос суверенитета», — передает слова российского президента корреспондент URA.RU. По его словам, Россия должна иметь свой комплекс технологий в сфере генеративного ИИ, а разработка должна контролироваться только отечественными специалистами. Путин подчеркнул, что работа над такими системами должна стать стимулом для укрепления школы инженерии в РФ.
На выставке президент также сообщил, что применение ИИ позволяет делать труд эффективнее. Он отметил, что сейчас многие пользуются нейросетями для выполнения различных задач.