Путин в шутку порекомендовал Грефу не испытывать терпение ИИ-робота

Во время демонстрации робот, созданный инженерами Сбера на базе нейросети GigaChat, аккуратно яблоки и апельсины в небольшую корзину. Однако Греф менял положение фруктов и доставал только что уложенные в корзину апельсины и яблоки обратно на стол, делая задачу сложнее.