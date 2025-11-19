Ричмонд
Путин в шутку порекомендовал Грефу не испытывать терпение ИИ-робота

Человекоподобный робот продемонстрировал умение взаимодействовать с предметами.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин предостерёг главу Сбера Германа Грефа от излишнего усердия, проверяя терпение первого российского антропоморфного ИИ-робота.

Во время демонстрации робот, созданный инженерами Сбера на базе нейросети GigaChat, аккуратно яблоки и апельсины в небольшую корзину. Однако Греф менял положение фруктов и доставал только что уложенные в корзину апельсины и яблоки обратно на стол, делая задачу сложнее.

«Сейчас… по лбу как даст. Издеваешься, что ли?» — пошутил Путин, наблюдая за происходящим.

Робот, напоминающий человека по строению, способен взаимодействовать с реальными объектами и выполнять манипуляции с предметами в физическом пространстве.

Встречая главу государства на международной конференции по искусственному интеллекту ИИ-робот исполнил танец под песню «Солнце встало высоко». Путин поблагодарил его за представление.

