Путин в шутку порекомендовал Грефу не испытывать терпение ИИ-робота

Президент России Владимир Путин предостерёг главу Сбера Германа Грефа от излишнего усердия, проверяя терпение первого российского антропоморфного ИИ-робота.
Во время демонстрации робот, созданный инженерами Сбера на базе нейросети GigaChat, аккуратно яблоки и апельсины в небольшую корзину. Однако Греф менял положение фруктов и доставал только что уложенные в корзину апельсины и яблоки обратно на стол, делая задачу сложнее.
«Сейчас… по лбу как даст. Издеваешься, что ли?» — пошутил Путин, наблюдая за происходящим.
Робот, напоминающий человека по строению, способен взаимодействовать с реальными объектами и выполнять манипуляции с предметами в физическом пространстве.
Встречая главу государства на международной конференции по искусственному интеллекту ИИ-робот исполнил танец под песню «Солнце встало высоко». Путин поблагодарил его за представление.