Донской проект получил Гран-при конкурса «Лидер корпоративного донорства»

Фотопроект Южного центра развития донорства получил Гран-при среди некоммерческих организаций на IV Всероссийском конкурсе «Лидер корпоративного донорства», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
«Донорство-на-Дону» — фотопроект о жителях области, ставших донорами крови и костного мозга, и тех, кому доноры помогают победить тяжелые болезни. Его цель вдохновить как можно больше дончан присоединиться к донорскому движению. Выставка побывала прошедшим летом в семи муниципальных образованиях региона и охватила более 5 тыс. человек.
Отметим, Всероссийский конкурс «Лидер корпоративного донорства» учрежден Российским Красным Крестом в 2022 году совместно с ФМБА России для привлечения внимания к донорству, вовлечения трудовых и студенческих коллективов в донорское движение, а также выявления лучших корпоративных проектов и инициатив.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.