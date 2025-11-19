В Московской области обустроили 16 тротуаров к туристическим объектам

Например, в Можайском округе новый тротуар появился в деревне Семеновское — там находится смотровая площадка, на которой отмечены направления основных мест сражения Бородинской битвы. Строительство новой зоны для пешеходов завершилось и на подходе от деревни Семеновское до поселка Ворошилово, где расположены памятники героям Бородинского сражения, а также Спасо-Бородинский монастырь.