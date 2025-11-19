В Московской области обустроили 16 тротуаров к туристическим объектам

Строительство 16 тротуаров, ведущих к туристическим объектам, завершили в Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Около 16,5 километра новых тротуаров появились в семи городских и муниципальных округах Подмосковья. Таким образом, у любителей пеших прогулок появились новые маршруты к историческим и культурным достопримечательностям: церквям, музеям и усадьбам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Например, в Можайском округе новый тротуар появился в деревне Семеновское — там находится смотровая площадка, на которой отмечены направления основных мест сражения Бородинской битвы. Строительство новой зоны для пешеходов завершилось и на подходе от деревни Семеновское до поселка Ворошилово, где расположены памятники героям Бородинского сражения, а также Спасо-Бородинский монастырь.
В деревне Пущино построили тротуар к усадьбе «Пущино-на-Наре» — историческому памятнику XVIII века. Новые пешеходные зоны также ведут к церкви Флора и Лавра в селе Игумново и храму Николая Чудотворца в поселке Большевик.
В микрорайоне Мамонтовка города Пушкино по двум тротуарам можно добраться до местной достопримечательности — Дачи Мамонтовых. Также в Богородском округе обустроили дорожки, ведущие к церкви Троицы Живоначальной, церкви Владимирской иконы Божией Матери и храму Преображения Господня.
Отметим, для комфорта и удобства маломобильных граждан тротуары построены с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой. Всего к концу года в Подмосковье по нацпроекту обустроят 62 км новых тротуаров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.