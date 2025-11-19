Стала известна причина смерти актера из «Трех сестер» Сергея Десницкого

Советский и российский актер театра и кино Сергей Десницкий скончался в результате болезни сердца, стало известно aif.ru.
Напомним, о смерти 84-летнего актера, который ушел из жизни 18 ноября 2025 года, сообщили его родственники. Трогательное послание написал сын Десницкого — Андрей, а также супруга последнего — Ася.
«До встречи, папа. До новой встречи», — написал Андрей.
Десницкий скончался спустя полтора года после экстренной госпитализации на фоне проблем с сердцем. В конце мая 2024 года его доставили в больницу с сердечной недостаточностью и анемией. Тогда он жаловался на слабость, одышку, отеки и высокое давление.
Сын Десницкого призвал помочь финансово с организацией похорон его второй супруге — актрисе Елене Кондратовой. Aif.ru связался с артисткой, однако она не смогла говорить о покойном супруге.
Напомним, Десницкий родился 19 марта 1939 года. В 1962 году он окончил Школу-студию МХАТ, а спустя два года стал членом труппы Художественного театра. Его режиссерский опыт начался в качестве ассистента режиссера Бориса Ливанова, а позже он работал с Олегом Ефремовым.
С 1999 года Сергей Десницкий возглавлял Мемориальный Чеховский театр в Мелихове. Помимо театра, актёр также снимался в кино. Среди известных работ: «Потерянные в раю», «Учитель словесности», «Раскол», «Слеза Князя тьмы».
