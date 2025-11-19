Стала известна причина смерти актера из «Трех сестер» Сергея Десницкого

Десницкий скончался спустя полтора года после экстренной госпитализации на фоне проблем с сердцем. В конце мая 2024 года его доставили в больницу с сердечной недостаточностью и анемией. Тогда он жаловался на слабость, одышку, отеки и высокое давление.