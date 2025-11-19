Депутат Госдумы попросила донской минздрав проверить ростовскую больницу

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая написала обращение министру здравоохранения Ростовской области Михаилу Мурашко с просьбой отреагировать на происходящее в одной из больниц донской столице. Об этом говорится в телеграм-канале парламентария.
Депутат приняла такое решение после мониторинга социальных сетей, в которых ростовчане жаловались на огромные очереди в медучреждении.
— Местные каналы утверждают, что граждане вынуждены занимать очередь с пяти часов, чтобы попасть на прием к врачу! Люди стоят на улице до семи утра — до тех пор, пока не откроется регистратура, — говорится в сообщении.
Кроме того, депутат встречала подобные жалобы на другие больницы Ростова. По словам Татьяны Буцкой, если эти факты подтвердятся, то виновники должны будут ответить за нарушение закона, который гарантирует людям право на доступность медицинской помощи.
