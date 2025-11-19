Ричмонд
Путин подтвердил, что прямая линия пройдет в конце года

Президент России Владимир Путин в среду, 19 ноября, на конференции AI Journey подтвердил, что в конце этого года пройдет традиционная прямая линия. Глава государства уточнил, что вопросы для трансляции, как и в том году, будут отбирать с помощью языковой модели Сбера под названием GigaChat.

— Это языковая модель Сбера, которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан, — передает слова Путина ТАСС.

Президент 17 сентября поручил правительству и своей администрации подготовить новую прямую линию. Первое такое событие состоялось в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль начнет собирать вопросы для прямой линии за две недели до ее старта. Для этого процесса будет задействован весь инструментарий, в том числе искусственный интеллект.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в свою очередь рассказал, что Путин может провести прямую линию и большую пресс-конференцию 18 или 25 декабря.

