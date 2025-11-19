Путин подтвердил, что прямая линия пройдет в конце года

Президент России Владимир Путин в среду, 19 ноября, на конференции AI Journey подтвердил, что в конце этого года пройдет традиционная прямая линия. Глава государства уточнил, что вопросы для трансляции, как и в том году, будут отбирать с помощью языковой модели Сбера под названием GigaChat.